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1 час назад

Трамп ответил на предложение Маска вернуться в Twitter

ТК «Звезда»

Американский экс-президент Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter после предложения миллиардера Илона Маска.

Трамп ответил на предложение Маска вернуться в Twitter
Фото: Andrew Harrer Keystone Press Agency GloballookpressAndrew Harrer Keystone Press Agency Globallookpress

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», - заявил Трамп, передает РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что предпочитает использовать собственную соцсеть Truth. По словам Трампа, объявленная цена, за которую американский миллиардер собирается купить Twitter, завышена. Как подчеркнул бывший американский лидер лишь «дурак мог бы купить соцсеть за такие деньги, а Илон Маск не дурак».

Ранее американский миллиардер назвал «ошибкой» блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter. Маск также заявил о готовности вернуть доступ к соцсети политику.

Несколькими днями ранее сообщалось, что американский бизнесмен может временно стать главой компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, после завершения сделки по ее покупке. Американские СМИ уточнили, что был обнародован документ, согласно которому Илон Маск получил от инвесторов финансирование сделки на сумму 7,14 миллиарда долларов

Интернет,Илон Маск,Дональд Трамп,
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