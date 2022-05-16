Трамп ответил на предложение Маска вернуться в Twitter

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», - заявил Трамп, передает РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что предпочитает использовать собственную соцсеть Truth. По словам Трампа, объявленная цена, за которую американский миллиардер собирается купить Twitter, завышена. Как подчеркнул бывший американский лидер лишь «дурак мог бы купить соцсеть за такие деньги, а Илон Маск не дурак».