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1 час назад

ТАСС: четверть россиян пользуются заблокированными в России соцсетями через VPN

Газета.Ruиещё 3

Четверть россиян продолжают пользоваться заблокированными в России соцсетями Facebook и Instagram при помощи VPN, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие". При этом почти треть опрошенных (30%) сократили времяпровождение в заблокированных сервисах из-за необходимости установки VPN.

Четверть россиян пользуются заблокированными в России соцсетями через VPN
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, аналитики банка "Открытие" выяснили, что после блокировки в России Facebook, Instagram и других соцсетей и сервисов 39% опрошенных россиян принципиально перестали ими пользоваться.

Чаще всего такое объяснение давали респонденты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%), а реже всего - с Северного Кавказа (24%) и Дальнего Востока (31%). При этом 5% опрошенных поделились, что перестали пользоваться заблокированными сервисами из-за страха.

Также отмечается, что 26% россиян не перестали пользоваться всеми заблокированными соцсетями, потому что это не запрещено законом.

\ Большинство из оставшихся в Facebook и Instagram респондентов находятся на Урале (32%) и в Московском регионе (30%), а меньше всего - в Южном федеральном округе (15%).

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что данные 21 млн пользователей трех популярных VPN-сервисов были слиты в сеть.

Интернет,Наука и техника,ФК Открытие,
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