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27 минут назад

В WhatsApp появилась новая функция

Lenta.ru

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут отправлять реакции на сообщения собеседников. Об этом сообщил основатель Meta (компания признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ).

В WhatsApp появилась новая функция
Фото: EPAEPA

«Реакции в WhatsApp запускаются уже сегодня», — написал Цукерберг.

В качестве реакций пользователи смогут отправлять один из шести смайликов: «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Грущу», «Удивлен» и «Спасибо». Основатель Meta также отметил, что в скором времени в этом списке появятся и другие эмодзи.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится еще одна новая возможность, связанная с реакциями. Разработчики WhatsApp собираются внедрить возможность оставлять быстрые реакции на статусы собеседников. Отмечалось, что пользователям мессенджера будут доступны на выбор восемь эмодзи, которые они смогут использовать в качестве реакции.

21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети), а также мессенджер WhatsApp. Обе соцсети были заблокированы на территории России Роскомнадзором. При этом сенатор Андрей Клишас заявил, что ограничение доступа не коснется WhatsApp.

Интернет,Наука и техника,Андрей Клишас,Марк Цукерберг,Роскомнадзор,
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