Маск захотел брать плату за одну из бесплатных функций Twitter

Если запланированное Илоном Маском поглощение Twitter будет завершено, он может внести некоторые изменения в то, как твиты будут работать на сторонних сайтах и сервисах. По данным агентства Reuters, Маск выдвинул идею взимать плату с пользователей за вставку или цитирование твитов с проверенных аккаунтов.

Еще до того, как совет директоров Twitter принял предложение Маска, появились признаки изменений в работе “встраивания”. Компания изменила некоторые скрипты JavaScript, что привело к исчезновению текста удаленных твитов с сайтов, на которые они были встроены. Тем не менее, после резкого осуждения со стороны сторонников открытого интернета и сохранения информации, Twitter пошел на попятную.