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23 часа назад

Маск захотел брать плату за одну из бесплатных функций Twitter

Ferra.ruиещё 3

Маск захотел брать плату за одну из бесплатных функций Twitter
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если запланированное Илоном Маском поглощение Twitter будет завершено, он может внести некоторые изменения в то, как твиты будут работать на сторонних сайтах и сервисах. По данным агентства Reuters, Маск выдвинул идею взимать плату с пользователей за вставку или цитирование твитов с проверенных аккаунтов.

Еще до того, как совет директоров Twitter принял предложение Маска, появились признаки изменений в работе “встраивания”. Компания изменила некоторые скрипты JavaScript, что привело к исчезновению текста удаленных твитов с сайтов, на которые они были встроены. Тем не менее, после резкого осуждения со стороны сторонников открытого интернета и сохранения информации, Twitter пошел на попятную.

По сообщениям, Маск выдвинул идею взимания платы за вставки, пытаясь привлечь средства для финансирования своей покупки соцсети за 44 млрд долларов. Он получил 13 млрд долларов в виде кредита под залог Twitter и маржинальный кредит на 12,5 млрд долларов, связанный с его акциями Tesla (которые он продал на этой неделе на сумму 8,5 миллиарда долларов).

Интернет,Илон Маск,Реджеп Эрдоган,
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