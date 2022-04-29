В РФ засудили страховую компанию за вымогательство личных данных

Суд за дело В Московском городском суде завершилось дело, в рамках которого россиянке удалось доказать виновность страховой компании "Согласие" в вымогательстве избыточного объема персональных данных, а также в неправомерной обработке и передаче этих данных третьим лицам. Об этом "Газете.Ru" со ссылкой на материалы дела сообщили в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде, юристы которого представляли сторону истца.

Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости» Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде — это структура "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Из материалов дела следует, что гражданка Дарья Калиш осенью 2021 года пыталась узнать на сайте компании "Согласие" стоимость полиса ОСАГО, но столкнулась с требованием предоставить личные данные, объем которых ей показался избыточным. В частности, сайт отказывался отображать стоимость услуги до тех пор, пока пользователь не введет ФИО, дату рождения, пол, серию и номер водительского удостоверения, дату выдачи водительского удостоверения, серию и номер паспорта. Помимо того, в пользовательском соглашении сайта женщину насторожили пункты, согласно которым посетитель ресурса автоматически соглашается на обработку персональных данных и их передачу третьим лицам в рекламных целях.

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Изначально заявление Калиш было рассмотрено и не удовлетворено Мещанским районным судом Москвы первой инстанции. После этого эксперты Центра правовой помощи подготовили апелляционную жалобу, по итогу рассмотрения которой 4 апреля 2022 года Мосгорсуд отменил решение Мещанского районного суда, а также удовлетворил все требования истца. Мосгорсуд указал, что запрашиваемая информация является избыточной и не нужна для предоставления информации о стоимости страхового полиса. Суд указал, что компания должна указывать ценник без каких-либо дополнительных условий. "Суд отдельно подчеркнул, что информация об условиях договора, в том числе о страховых тарифах, должна предоставляться не только стороне договора, но и лицу, не принявшему окончательного решения о выборе страховой компании", — сказал начальник отдела правового обеспечения и судебной практики Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ГРЧЦ Николай Веселихин. Вместе с тем суд потребовал от "Согласия" внести изменения в пользовательское соглашение сайта. Из текста требований следует, что страховая компания должна исключить пункты об автоматическом согласии посетителей на обработку данных вообще и в рекламных целях в частности. Также от компании потребовали перечислить в согласии третьи лица, которым передаются пользовательские данные после их сбора.

Первые, но не последние Специалист Центра отметил, что ранее судебной практики по подобным делам с участием граждан ему и его коллегам не встречалось, дело Калиш он считает прецедентным и способным в дальнейшем повлиять на ситуацию, когда компании вынуждают граждан соглашаться на обработку данных для получения информации, доступ к которой должен быть обеспечен по умолчанию. "В России граждане крайне редко обращаются в суд за защитой своих персональных данных, в связи с чем и практики по таким делам практически нет. Мосгорсуд же подтвердил право гражданина знать до передачи своих персональных данных, как и зачем те будут обрабатываться. Кроме того, прецедент удовлетворения требований гражданина, не вступившего в договорные отношения с оператором персональных данных, существенно расширяет возможности урегулирования спора не только в суде, но и в досудебном порядке", — объяснил Веселихин. С тем, что дело Калиш является прецедентным и может стать примером для судебных решений в пользу граждан, согласен и управляющий компании RTM Group Евгений Царев. По его словам, решение Мосгорсуда поможет формированию здоровой судебной практики в отношении защиты персональных данных россиян. По его словам, страховщикам необходимо доработать процесс продажи полисов в соответствии с требованиями суда.

"В противном случае мы получаем нарушение баланса интересов, при котором с одной стороны система заставляет купить полис, но при этом покупателя еще и обязывают давать свои данные каждому страхователю, который по соглашению на сайте может передавать их третьим лицам, которые, как я понял из дела, даже не уточнялись. То есть на самом деле нет никакой необходимости в данном случае требовать от пользователей персональные данные", — сказал эксперт. Дальше — больше По словам Николая Веселихина, практика вымогательства персональных данных в России довольно распространена.

Причем злоупотребляют данной возможностью не только страховые компании. В качестве примера он привел автосалоны.

"Сегодня многие дилеры не размещают на сайте информацию о стоимости автомобиля и предлагают оставить заявку на обратный звонок, чтобы менеджер связался с гражданином и все ему рассказал", — сказал он.

Также Веселихин отметил, что в настоящее время судами рассматривается несколько дел, похожих на ситуацию Калиш, в отношении не только страховых компаний, но и микрофинансовых организаций, автодилеров и интернет-магазинов. Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", кандидат юридических наук Олег Павлов также подтвердил, что в России компании повсеместно злоупотребляют своими технологическими возможностями и собирают избыточное количество персональных данных, которые не требуются им для исполнения обязательств по договорам с потребителями.

"Основная цель такого сбора — получить как можно больше ценных сведений о гражданине для их коммерческого использования: рекламы, передача третьим лицам не только. При этом многие компании отказывают в предоставлении доступа к товарам и услугам, если потребитель не предоставит это избыточное количество сведений", — сказал Павлов.

По словам эксперта, главная проблема, которую порождает данная ситуация — это риск случайных или управляемых утечек, вследствие которых потребители начинают подвергаться постоянному рекламному прессингу, а также становятся жертвами различных мошенников. Аналогичным мнением с "Газетой.Ru" поделился преподаватель центра повышения компетенций юристов в сфере IT Moscow Digital School Олег Блинов. Бизнес против В страховой компании "Согласие" сочли решение Мосгорсуда необоснованным и сослались на неправильное толкование норм права, а также некорректную оценку своих доводов и доказательств судом.

"Согласно статье закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховщику требуются персональные данные потенциального страхователя для идентификации и определения его административной характеристики", — заявили "Газете.Ru" в пресс-службе компании.

Также там отметили, что пользовательское соглашение сайта было изначально составлено в соответствии с действующим законодательством, и заявили о намерении обжаловать апелляционное решение Мосгорсуда. Со стороны бизнеса в защиту "Согласия" также высказался Российский союз автостраховщиков (РСА). В пресс-службе РСА не согласились с решением суда и заявили, что сбор перечисленных в иске данных не запрещен законом об ОСАГО.

"Страховщик для определения базовой ставки может использовать любые факторы, кроме запрещенных Банком России, к которым относится национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям и общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии. Таким образом, возраст, адрес, семейное положение и другие данные могут влиять на определение базовой ставки страхового тарифа", — заявили в РСА.