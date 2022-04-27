TikTok поставил рекорд

Согласно отчёту Q1 2022: Store Intelligence Data Digest аналитической компании Sensor Tower, TikTok стал лидером по глобальным загрузкам среди приложений в первом квартале 2022 года. С момента запуска его скачали более 3,5 млрд раз. TikTok стал пятым приложением, которое преодолело этот рубеж, а также единственным, не принадлежащим Meta (признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена).

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С начала 2022 года TikTok скачали более 175 млн раз. Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta) заняли второе и третье места соответственно, четвёртое занял WhatsApp. Замыкает топ-5 мессенджер Telegram. При этом ни одно приложение не загружали больше, чем TikTok, с начала 2018 года; тогда у WhatsApp было 250 млн скачиваний по всему миру за квартал.

Такая же расстановка отмечена в списке самых популярных программ в App Store у владельцев iPhone и iPad за последние три квартала. В третий раз TikTok преодолел порог в 70 млн загрузок в App Store в первом квартале 2022 года. По данным исследования, это обусловлено ростом скачиваний в Азии на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. В этом регионе приложение занимает третье место по общему числу скачиваний, несмотря на запрет TikTok в Индии.