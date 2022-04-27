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41 минуту назад

Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России

Елена Прошина

Зависимость от зарубежного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России. Только гарантированные заказы от крупного бизнеса или государства могут ускорить процесс. Об этом заявили в пресс-службе НИУ ВШЭ, сообщает РИА Новости.

Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, в Азии производят около 85% ИКТ-товаров, однако производство основывается на технологиях компаний, которые могут ограничить экспорт в РФ через «вторичные санкции».

«Все это создает угрозы замедления развития в России таких передовых направлений, как искусственный интеллект, 5G, суперкомпьютерные и квантовые технологии, интернет вещей и других», — пояснили специалисты в беседе с РИА Новости.

Они отметили, что гарантированный заказ со стороны крупного бизнеса и государственных организаций может поддержать отечественное ПО. По их словам, потери ИКТ-сектора можно возместить путем сотрудничества в цифровой сфере со странами партнерами. В эту категорию можно записать развитие новых российских технологий на основе открытого ПО и параллельный импорт.

Эксперты подчеркнули, что у российских компаний появился ряд исключительных возможностей в связи с уходом иностранных компаний. Объединения научных организаций, компаний и университетов в будущем помогут создать отечественное ПО, которое сведет потери от санкций к минимуму.

«В краткосрочной перспективе целесообразно предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-партнерами», — говорится в сообщении.

Интернет,ВШЭ,
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