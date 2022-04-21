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9 часов назад

«Яндекс.Еду» оштрафовали за утечку данных

Lenta.ruиещё 3

«Яндекс.Еду» оштрафовали за утечку данных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мировой суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку в интернет персональных данных клиентов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило ТАСС.

«Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 тысяч рублей», — сообщили агентству в суде.

Согласно материалам дела, сервис допустил утечку личных данных, попав под действие части 1 статьи 13.11 кодекса об административных правонарушениях РФ. Максимальный штраф за нарушение составляет 100 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве зарегистрировал первый иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных. Уточнялось, что истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Позже стало известно, что в столичный суд также поступил коллективный иск к «Яндекс.Еде» на 3,3 миллиона рублей.

О том, что Роскомнадзор составил в отношении «Яндекс.Еды» протокол за нарушение закона о персональных данных сообщалось 23 марта. В ведомстве также заявили о блокировке сайта, на котором была выложена личная информация о клиентах сервиса.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. Компания рассказала, что утечка произошла «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». Представители сервиса заверили, что ужесточили подход к хранению личной информации юзеров, а также заявили, что в отношении виновного предприняты установленные законом меры. После этого, 23 марта, в сети появился сайт, на котором данные были визуализированы в виде карты.

Интернет,Роскомнадзор,
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