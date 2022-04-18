Опрос показал, что россияне больше всего используют Telegram и WhatsApp

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование среди пользователей соцсетей, результаты которого выявили наибольший рост аудитории у Telegram. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа. Так, доля ежедневных пользователей Telegram выросла на 13 п.п. - с 22% до 35%. В топ-5 наиболее популярных соцсетей и мессенджеров среди россиян также вошли WhatsApp (87%), YouTube (75%), "ВКонтакте" (62%) и "Одноклассники" (42%). Снизилась доля пользователей мессенджера Viber и соцсети TikTok - ими пользуются 37% (-5 п. п. к сентябрю 2021 года) и 35% россиян. У запрещенных в России Instagram и Facebook (компания-владелец Meta признана в РФ экстремистской. - прим. ред.), а также у соцсети Twitter произошел отток аудитории: с 53% до 25%, с 21% до 10% и с 11% до 7% соответственно. В начале марта в России был заблокирован доступ к Facebook и Twitter, а 14 марта заблокировали и Instagram. 21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность этих соцсетей экстремистской, при этом граждан и организации не будут привлекать к ответственности за экстремизм в связи с тем, что они продолжают пользоваться этими соцсетями.