Россиян предупредили о новом виде мошенничества под видом инвестсоветов

Финансовый аналитик Тарасов: мошенники в соцсетях обманывают под видом инвестсоветников Мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестиционных советников, заявил финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов, пишет РИА Новости. По словам специалиста, они дают рекомендации для якобы защиты сбережений граждан. Однако россияне не могут вернуть деньги, попавшие к обманщикам через криптообменник или платежный сервис. Тарасов раскрыл подробности о работе преступной схемы. Один человек пишет пользователю в социальных сетях или мессенджерах с предложением обучить инвестициям. Если человек верит, его сводят с «профессиональным советником» по инвестициям. Его имя и должность могут быть «украдены» у легального специалиста, числящегося в реестре Банка России. При этом мошенники предоставляют «документы» о профильном образовании и повышении квалификации. «После установления контакта жертве предлагают открыть счет на 300-600 тысяч рублей и настаивают, чтобы пополнение происходило через криптообменник или один из платежных сервисов», — предупредил эксперт россиян о новом виде мошенничества. Параллельно «клиенту» предлагают оплатить страховую и пополнить кошелек, иногда в кредит, объяснил Тарасов. «Когда люди наконец понимают, что попали в капкан, они обращаются в правоохранительные органы. Однако деньги вернуть невозможно», — объяснил он. Он напомнил, что легальные инвестиционные советники не оказывают консультации в соцсетях. Найти их можно только в специализированных сервисах.