Как перенести музыку из Spotify в другие сервисы — подробная инструкция

Популярный сервис объявил о том, что уходит из России. Теперь российским пользователям нужно выбирать другие приложения для того, чтобы слушать любимую музыку. Конечно, привыкнуть можно ко всему, новый интерфейс и новые функции — всего лишь дело привычки, больше всего жаль терять сохраненные треки и плейлисты. Как перенести музыку из Spotify в другие сервисы — в материале «Рамблера».
С помощью этого сервиса можно перенести плейлист из Spotify в виде текста или CSV-файла. Что для этого нужно сделать:
Далее этот плейлист можно импортировать в «Яндекс.Музыку». Для этого нужно найти вкладку «Импорт музыкальных коллекций» и вставить список треков в поле ввода, затем выбрать плейлист, куда вы хотите добавить эти треки, или создать новый.
В сервис «СберЗвук» музыкальная библиотека копируется похожим способом. После авторизации заходите в раздел «Моя коллекция», жмете на кнопку «Перенос музыки» и копируете в нужное поле список песен или импортируете текстовый файл. Но здесь нужно иметь в виду, что добавить получится только те треки, которые уже есть в библиотеке «СберЗвука».
Кстати, у «Яндекс.Музыки» есть собственный инструмент для переноса музыки, который доступен прямо в приложении. Открываете раздел «Коллекция», через шестеренку переходите в настройки и выбираете «Импорт медиатеки».
Затем выбираете Spotify, авторизуетесь и подтверждаете импорт. Будет перенесена вся музыка, включая плейлисты. Единственный нюанс — приложение Spotify у вас должно быть установлено.
Этот сервис для импорта онлайн-музыки считается одним из самых популярных. Чтобы им воспользоваться, не нужно регистрироваться, а кроме того, он поддерживает русский язык. Ваши действия:
Можно сразу выбрать перенос на платформу «Яндекс.Музыка», но для этого нужно указать логин и пароль от аккаунта, это может быть, во-первых, небезопасно, а во-вторых, так можно перенести максимум 500 треков.
Этот Telegram-бот забирает список ваших треков и вставляет его в поле импорта «Яндекс.Музыки».
Популярный и мощный конвертер плейлистов, который поддерживает «Яндекс.Музыку». Но для того, чтобы им воспользоваться, нужно будет указать логин и пароль от «Яндекс ID».
В бесплатной версии отдельные плейлисты можно перенести по одному. Сервис находит плейлист в Spotify и создает точно такой же в «Яндекс.Музыке». Алгоритм действий такой:
Не забудьте запретить Soundiiz доступ к своим учетным записям. Для этого найдите специальную страницу аккаунта на Spotify и запретите доступ. У «Яндекса» открываете «Паспорт», затем «Входы и устройства», после этого «Устройства, сервисы и программы» и проверяете последний доступ к «Яндекс.Музыке».