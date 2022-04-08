Как перенести музыку из Spotify в другие сервисы — подробная инструкция

Популярный сервис объявил о том, что уходит из России. Теперь российским пользователям нужно выбирать другие приложения для того, чтобы слушать любимую музыку. Конечно, привыкнуть можно ко всему, новый интерфейс и новые функции — всего лишь дело привычки, больше всего жаль терять сохраненные треки и плейлисты. Как перенести музыку из Spotify в другие сервисы — в материале «Рамблера».

Фото: pxhere.com pxhere.com

Spotlistr

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С помощью этого сервиса можно перенести плейлист из Spotify в виде текста или CSV-файла. Что для этого нужно сделать:

Открыть Spotify в браузере, авторизоваться. Выбрать необходимый плейлист и скопировать ссылку через правую кнопку мышки. Открыть сайт Spotlistr, найти раздел Tools, затем Export playlist. В открывшееся поле вставить скопированную ссылку и нажать на кнопку Search. Скачать CSV-файл или скопировать список треков ниже.

Далее этот плейлист можно импортировать в «Яндекс.Музыку». Для этого нужно найти вкладку «Импорт музыкальных коллекций» и вставить список треков в поле ввода, затем выбрать плейлист, куда вы хотите добавить эти треки, или создать новый.

pxhere.com

В сервис «СберЗвук» музыкальная библиотека копируется похожим способом. После авторизации заходите в раздел «Моя коллекция», жмете на кнопку «Перенос музыки» и копируете в нужное поле список песен или импортируете текстовый файл. Но здесь нужно иметь в виду, что добавить получится только те треки, которые уже есть в библиотеке «СберЗвука».

«Яндекс.Музыка»

Кстати, у «Яндекс.Музыки» есть собственный инструмент для переноса музыки, который доступен прямо в приложении. Открываете раздел «Коллекция», через шестеренку переходите в настройки и выбираете «Импорт медиатеки».

pxhere.com

Затем выбираете Spotify, авторизуетесь и подтверждаете импорт. Будет перенесена вся музыка, включая плейлисты. Единственный нюанс — приложение Spotify у вас должно быть установлено.

TuneMyMusic

Этот сервис для импорта онлайн-музыки считается одним из самых популярных. Чтобы им воспользоваться, не нужно регистрироваться, а кроме того, он поддерживает русский язык. Ваши действия:

Открываете сайт TuneMyMusic и жмете на кнопку «Давайте приступим». В качестве источника выбираете Spotify, принимаете условия использования и подтверждаете доступ сервиса к аккаунту. Нажимаете «Загрузить из вашей учетной записи». Кстати, перенести можно всю музыку или только нужные плейлисты, альбомы или треки. Выбираете экспорт в файл формата TXT и жмете на кнопку переноса. Копируете содержимое текстового файла в специальное поле на странице импорта «Яндекс.Музыки» и жмете кнопку «Найти». Сохраняете все в плейлист.

Можно сразу выбрать перенос на платформу «Яндекс.Музыка», но для этого нужно указать логин и пароль от аккаунта, это может быть, во-первых, небезопасно, а во-вторых, так можно перенести максимум 500 треков.

«Удобный мьюзикбот» в Telegram

Этот Telegram-бот забирает список ваших треков и вставляет его в поле импорта «Яндекс.Музыки».

Активизируете бота, выбираете «Перенести музыку», указываете Spotify и нажимаете на ссылку «Авторизоваться». После этого «Удобный мьюзикбот» предложит выбрать — все треки или отдельные плейлисты.

Далее выбираете сервис, куда переносите музыку, — «Яндекс.Музыка» — и получаете в чате ссылку на получившийся плейлист.

Переходите по ссылке на страницу импорта, где собраны все ваши треки, сохраняете в плейлист.

Soundiiz

Популярный и мощный конвертер плейлистов, который поддерживает «Яндекс.Музыку». Но для того, чтобы им воспользоваться, нужно будет указать логин и пароль от «Яндекс ID».

pxhere.com

В бесплатной версии отдельные плейлисты можно перенести по одному. Сервис находит плейлист в Spotify и создает точно такой же в «Яндекс.Музыке». Алгоритм действий такой:

Открываете сайт Soundiiz, подключаете нужные сервисы. Последовательно выбираете Transfer, Playlists, указываете Spotify в качестве источника и выбираете нужный плейлист. Измените его название и описание, удалите повторяющиеся композиции, затем нажмите Save Configuration. Исключите некоторые треки, если всего их больше 200. Нажимаете Confirm, выбираете «Яндекс.Музыку» и ждете. Готовый плейлист появится в «Яндекс.Музыке».