Как удалить страницу в "Одноклассниках": пошаговая инструкция

Когда социальные сети только появились, все бросились создавать свои аккаунты, искать друзей и одноклассников, делиться фотографиями, видеороликами и умными мыслями. Но время идет, приоритеты меняются, и вот уже не остается ни сил, ни желания заходить на свою страницу, что-то выкладывать и с кем-то общаться. В конце концов наступает момент, когда хочется принять радикальные меры, например, удалить страницу в «Одноклассниках» навсегда. «Рамблер» рассказывает, как это сделать.

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Простая инструкция

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Итак, вы точно знаете, что «Одноклассники» вам больше не понадобятся, и решаете удалить аккаунт со всей хранящейся информацией, чтобы никто не мог просматривать вашу страницу, оставлять сообщения и комментарии, которые вы не хотите видеть.

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Для того, чтобы удалить страницу в «Одноклассниках» нужно воспользоваться компьютером и выполнить следующие шаги:

Авторизоваться. Пройти по ссылке. Нажать на кнопку «Отказаться от услуг». Указать причину, по которой вы решили удалить свой профиль. Ввести пароль от аккаунта. Нажать кнопку «Удалить».

Важно помнить, если захотите создать новый профиль, адрес электронной почты и номер телефона, которые были привязаны к старому аккаунту, нельзя будет использовать в течение трех месяцев.

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Либо нужно подождать, либо создавать новый аккаунт с другой почтой и другим номером телефона.

Имейте в виду, что удаляется не только личная информация, но и все остальное:

фотографии,

комментарии,

оценки,

переписка с друзьями,

группы, которые вы создавали,

достижения в играх и многое другое.

Если в какой-то момент вы пожалеете о своем решении и захотите восстановить профиль, у вас на это будет 183 дня после удаления. Единственное условие: в вашем аккаунте должен быть указан адрес электронной почты или номер телефона.

Если вы давно не заходили в аккаунт и потеряли к нему доступ

В этом случае необходимо связаться со службой поддержки. Для этого на сайте найдите раздел «Помощь», последовательно выберите пункты «Доступ к профилю», «Удаление профиля», «Как удалить забытый профиль?».

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Вам предложат заполнить специальную форму, в которой нужно указать, что у вас другой вопрос, и нажать кнопку «Отправить сообщение». После этого останется только дождаться ответа специалиста и выполнить все, что он скажет.

Как удалить страницу в «Одноклассниках» с телефона

Если вы решили больше никогда не использовать социальную сеть на мобильном телефоне, то удалить получится только само приложение. Для этого нужно или зажать значок приложения на экране и выбрать в открывшемся меню пункт «Удалить», или удалить приложение через настройки, в зависимости от операционной системы вашего смартфона.

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