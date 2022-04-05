В WhatsApp добавят новую функцию

WhatsApp вскоре обзаведется новой функцией, которая позволит общаться с пользователями, которых нет в списке контактов, сообщают СМИ.

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Новая функция дает всплывающее окно с несколькими вариантами действий при нажатии на несохраненный контакт, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Пользователь может быстро отправить сообщение, позвонить выбранному абоненту, а также добавить его в телефонную книгу.

Также там могут появиться другие опции: отправка больших файлов, улучшение качества голосовых заметок и другие улучшения.