«Сплошные неудобства». BadComedian и интернет-аналитики рассказали о перспективах Rutube

В начале марта компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала монетизацию российских блогеров. Кроме этого, платформа начала блокировать каналы и отдельные видео, например пранкеров Вована и Лексуса или брифинг Минобороны. В результате многие российские блогеры начали искать альтернативные площадки для размещения контента. «Секрет фирмы» обратился к экспертам в сфере интернета и популярным блогерам с просьбой рассказать о том, сможет ли отечественная платформа Rutube заменить иностранный YouTube. Автор этой статьи однажды утром столкнулся с тем, что иностранный видеохостинг заблокировал стрим популярного политического обозревателя. Не без опаски он открыл Google Play и скачал приложение отечественной площадки Rutube. На следующий день стрим обозревателя начался, но опасения оказались небезосновательны. Видео лагало, часто происходил рассинхрон картинки и звука, а также не было комментариев и негде было поставить лайк. На удивление неудобным оказался и поиск. Однако отечественный видеохостинг был, он работал, он жил. Билось его импортозамещённое сердце! Это и неудивительно. Ведь ранее на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал , что ежедневно на Rutube регистрируется от 150 000 до 450 000 новых пользователей, а количество загружаемых видео выросло с 3000 до 40 000. И пообещал, что платформу обновят уже в апреле. Но эксперты в сфере интернета считают, что больше шансов импортозаместить YouTube у уже раскрученных сервисов: «ВКонтакте» и Telegram. Комфорт важен «В экстренном замещении больше шансов будет у того, кто предоставит более распространённый сервис, у кого больше возможностей аппаратного расширения. Чтобы заместить российский сегмент YouTube, нужны тысячи серверов, которых сейчас просто нет. У Rutube есть шанс получить первых пользователей, которые отвалятся с YouTube, в силу нашей стандартной практики искать что-то максимально похожее. Но с большой долей вероятности они все уйдут потом либо во "ВКонтакте", либо в Telegram», — рассказал «Секрету» председатель Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко. Он напомнил, что «ВКонтакте» развивается уже второе десятилетие, а у Telegram нет никаких проблем с хостингом. И если бы у Rutube не было трудностей с «железом», то у отечественной платформы были бы шансы. Но сейчас видеохостинг не только не имеет многих привычных для пользователей YouTube функций, но и столкнулся с нехваткой аппаратного обеспечения. Жаров же обещал, что, несмотря на увеличение количества пользователей, платформа будет работать стабильно. «Мы успели закупить достаточное количество серверов и видеокарт», — подчеркнул тогда он. «Поэтому в текущих условиях я бы отдал преимущество "ВКонтакте", TikTok, Vimeo. Блогеры сейчас пытаются выжить на тех платформах, которые им комфортны и, главное, работоспособны. Тем более если надо выкладывать, например, по 10 роликов в день. Поэтому для них Rutube не очень притягателен», — указал Клименко. Он отметил, что основная проблема перехода на другие сервисы заключается в том, что тот, кто переманивает аудиторию, должен сделать полную копию оригинала. Он привёл в пример «ВКонтакте», которая изначально была копией Facebook (принадлежит компании Meta — запрещённой в РФ экстремистской организации). Точно так же Telegram был копией WhatsApp. Кроме этого, чтобы сделать копию YouTube, нужны годы. «Если бы была возможность сделать точную копию YouTube, то можно было бы переманить к себе аудиторию. Но сейчас ты заходишь на Rutube, а там сплошные неудобства: это не работает, счётчиков нет, уровень доверия какой-то странный. Коллеги работают и пашут, но если делать ставки, то я бы поставил на то, что все уйдут во "ВКонтакте"», — заключил Клименко. Киберэксперт и блогер Сергей Вакулин заявил, что большинство пользователей привыкли к YouTube благодаря качественному дизайну и функционалу. «Я был на Rutube, но я там не остался. Во-первых, я решил развивать свою страницу во "ВКонтакте". Во-вторых, там не очень приятный функционал. Весьма сложно найти какое-то определённое видео, нет комментариев, нет лайков и дизлайков. В плане безопасности не могу ничего сказать, поскольку не тестировал», — сказал он. По мнению киберэксперта, если всё же в России YouTube заблокируют, то многие останутся там, но будут использовать VPN-сервисы. «По поводу Rutube — весьма сложно говорить про какую-то статистику. По моему мнению, то, что Rutube фиксировал какой-то наплыв пользователей, — это, так скажем, мнимая статистика. Люди просто зашли, посмотрели и ушли, это по моему мнению. Но когда у меня есть свободное время, я всё равно захожу в YouTube, а не в Rutube», — резюмировал Вакулин. Мнение блогеров: за и против «Я использую Rutube, да. Пока что рано делать какие-то выводы, потому что площадка только начала развиваться и перезагрузилась», — призналась ведущая канала «Лиса рулит» Елена Лисовская. Евгений Баженов, ведущий канала кинообзоров ВadComedian, признался, что пока что не рассматривал возможность использования Rutube. «Я пока что ничего хорошего там не видел. Все, кто взаимодействовал, говорили, что плохо, огромное количество времени идёт проверка (роликов. — Прим. "Секрета"). В целом обрубать себя до такой узкой площадки не очень хочется. Тогда уж лучше "ВКонтакте", который все эти годы развивался и содержит весь контент. Или тот же Telegram», — отметил Баженов. Блогер предположил, что если новые видео будут выходить на всех платформах, то пользователи смогут выбрать для себя более удобную. Фото: rutube.ru