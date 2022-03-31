Эксперт объяснил, что нельзя делать при включенном VPN

«Я бы не рекомендовал использовать VPN-сервисы для того, чтобы заходить в какие-то критичные аккаунты, такие, как интернет-банк или электронная почта, к которой привязаны другие аккаунты и учетные записи. Это будет компрометация информации, а это небезопасно», — заявил эксперт.