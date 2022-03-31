Эксперт объяснил, что нельзя делать при включенном VPN

При включенном на устройстве VPN-сервисе не стоит открывать банковские аккаунты или электронную почту. В беседе с URA.RU об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
«Я бы не рекомендовал использовать VPN-сервисы для того, чтобы заходить в какие-то критичные аккаунты, такие, как интернет-банк или электронная почта, к которой привязаны другие аккаунты и учетные записи. Это будет компрометация информации, а это небезопасно», — заявил эксперт.
Ульянов отметил, что в использовании подобных сервисов многое зависит от того, насколько пользователь ему доверяет.
«VPN, конечно, прикрывает нас от операторов связи и позволяет заходить на какие-то сайты, которые заблокированы, находятся в реестре запрещенных. При этом мы должны доверять самому сервису, потому что мы через него работаем, соответственно передаем информацию», — уточнил он.
Напомним, что ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Он отметил, что Роскомнадзор намерен и дальше работать над ограничением работы подобных приложений.