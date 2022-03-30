Первый канал опроверг слухи о закрытии программы Елены Малышевой

Первый канал опроверг слухи о закрытии программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой, сообщает РИА Новости.
Ранее в на странице Star News Russia в одной из соцсетей появилось сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы «Жить здорово» в ближайшие месяцы.
«С удивлением наблюдаем за вбросом этого феи?ка через соцсети и саи?ты с пониженнои? социальнои? ответственностью. «Жить здорово» не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано», - приводит комментарий пресс-служба Первого канала.