Первый канал опроверг слухи о закрытии программы Елены Малышевой

Первый канал опроверг слухи о закрытии программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой, сообщает РИА Новости.

Ранее в на странице Star News Russia в одной из соцсетей появилось сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы «Жить здорово» в ближайшие месяцы.