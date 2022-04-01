В Госдуме собираются усилить защиту персональных данных россиян

Законопроект, который усилит защиту персональных данных россиян и ужесточит требования по их обработке, внесут на рассмотрение в Госдуму, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Пост об этом он разместил в личном Telegram-канале.

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«Скандал с утечкой базы "Яндекс.Еды" вновь показал, насколько не защищены персональные данные россиян. И дело здесь не только в условиях хранения и мерах безопасности, которыми компания, вероятно, пренебрегала», — написал Хинштейн.

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Он напомнил, что компании, которые обрабатывают персональные данные, сейчас не должны уведомлять власти о случившихся утечках. Также работающие с личными данными операторы не взаимодействуют с государственной системой по защите от хакерских атак. Депутат указал, что не регулируется и трансграничная передача персональных данных.

«При этом операторы — например, банки — ультимативно требуют от граждан передачи не только персональных, но и биометрических данных, угрожая иначе отказом в предоставлении услуг. Какой-либо ответственности за это они не несут», — отметил Хинштейн.

Отдельно он обратил внимание на сведения о недвижимости. Сейчас любой может запросить в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) выписку на любого россиянина и узнать его квартирах, офисах и загородных участках.

Ранее клиенты «Яндекс.Еды» подали в суд коллективный иск на 3,3 миллиона рублей. Истцы требуют возместить ущерб из-за утечки личных данных.