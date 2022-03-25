В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

США обвинили четырех россиян в кибератаках на мировой энергосектор

Елена Прошина

Четырем россиянам американские власти предъявили обвинение в причастности к масштабным кибератакам против мировой энергетической системы в период с 2012 по 2018 год, говорится в сообщении министерства юстиции США.

США обвинили четырех россиян в кибератаках на мировой энергосектор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает министерство, Евгений Гладких своей деятельностью способствовал нанесению ущерба важной инфраструктуре. Ему вменили обвинения по трем пунктам. Павел Акулов, Михаил Гаврилов и Марат Тюков работали на российское правительство, говорится в сообщении американского ведомства.

Обвиняемые «представляют серьезную и постоянную угрозу для критически важной инфраструктуры как в Соединенных Штатах, так и во всем мире», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

«В обвинительном заключении утверждается, что в период с 2012 по 2017 год Акулов, Гаврилов, Тюков и их сообщники занимались компьютерными вторжениями, включая атаки на цепочки поставок», — отмечает Минюст США.

Как заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, РФ остается открытой к диалогу и сотрудничеству по информбезопасности, в том числе с США. По его словам, безопасность в киберсфере требует международных договоренностей.

Интернет,Евгений Гладких,Андрей Крутских,Михаил Гаврилов,Министерство юстиции США,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители