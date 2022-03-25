США обвинили четырех россиян в кибератаках на мировой энергосектор

Четырем россиянам американские власти предъявили обвинение в причастности к масштабным кибератакам против мировой энергетической системы в период с 2012 по 2018 год, говорится в сообщении министерства юстиции США.

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Как утверждает министерство, Евгений Гладких своей деятельностью способствовал нанесению ущерба важной инфраструктуре. Ему вменили обвинения по трем пунктам. Павел Акулов, Михаил Гаврилов и Марат Тюков работали на российское правительство, говорится в сообщении американского ведомства.

Обвиняемые «представляют серьезную и постоянную угрозу для критически важной инфраструктуры как в Соединенных Штатах, так и во всем мире», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

«В обвинительном заключении утверждается, что в период с 2012 по 2017 год Акулов, Гаврилов, Тюков и их сообщники занимались компьютерными вторжениями, включая атаки на цепочки поставок», — отмечает Минюст США.