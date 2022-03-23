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10 часов назад

Матвиенко внесла в Госдуму законопроект о запрете регистрации ложных региональных брендов

ТАССТАСС

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в среду внесли в Госдуму законопроект о невозможности регистрации брендов, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара. Документ размещен в думской электронной базе.

Матвиенко внесла в Госдуму законопроект о запрете регистрации ложных региональных брендов
Фото: ТАССТАСС

Согласно проекту, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, "включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров", если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".

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Как отметила Гумерова, появление в российском законодательстве географического указания как объекта интеллектуальных прав привело к необходимости разграничения института товарных знаков и института географических указаний и наименований мест происхождения товаров.

"Многие заявители, выбирая обозначение для регистрации его в качестве товарного знака, осознают ценность и привлекательность для потребителей использования в составе такого товарного знака наименования географического объекта", - отметила сенатор, слова которой приводит пресс-служба Совфеда.

Она заметила, что "регистрация таких товарных знаков на лиц, не имеющих никакого отношения к региону, чье наименование заявляется на регистрацию в качестве товарного знака, наносит ущерб не только местным региональным производителям и самому региону, но и потребителям, вводя их в заблуждение относительно места производства товара".

В связи с этим авторы предлагают дополнить Гражданский кодекс РФ нормой о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара. Кроме этого, снимается запрет на регистрацию товарных знаков, схожих с географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, в отношении любых товаров при условии их однородности.

Интернет,Законопроекты,Лилия Гумерова,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Госдума,
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