Спорим по правилам: как обсуждать острые темы с близкими

Это могла бы быть самая короткая в истории Cj статья, потому что это известно всем: вата, марля, старые тряпки, резиновые трусы.Но мы же серьезное издание, и не боимся трудностей, поэтому расскажем в подробностях, как делались самодельные прокладки, каково их было носить и были ли какие-то альтернативы этому хоум-мейду. А еще — попытаемся понять, почему в сверхдержаве, которой себя считал СССР, женщины были вынуждены пользоваться во время месячных еще пра-прабабушкиными средствами.История вопросаВ интернете, при исследовании «прокладочного вопроса» можно обнаружить одно достаточно популярное мнение: мол, до Советского Союза все удобные западные бытовые изобретения доходили с некоторым опозданием, ну и прокладки с тампонами тоже пришли на пару десятков лет позже. «Ребят», — говорят эти эксперты — «прокладкам всего-то лет 50, не удивительно, что в СССР они появились лишь в 80-е».Но это абсолютная неправда. Прокладкам уже сто лет. А если считать и их прообраз, который «Полотенца Листера», то даже больше — патент на них изобретатель зарегистрировал в 1886 году. Впрочем, «Полотенца» оглушительно провалились в продаже.А потом, в 1914 году началась Первая мировая война. Для перевязки раненых придумали новый материал — салфетки из древесной целлюлозы. Она были дешевле, чем ватные салфетки, а впитывали больше. И находчивые французские медсестры стали их использовать во время месячных.После войны американская компания Kimberly-Clark выкупила весь оставшийся запас этих салфеток и в 1920 году начала выпуск прокладок Kotex. Поначалу прокладки цеплялись на гигиенические пояса: на талии тонкий пояс, спереди и сзади резинки с креплениями, между ног «Котекс» или его аналог.Потом, когда белье приобрело более облегающий крой, ношение прокладок с поясом все равно продолжилось — вплоть до 70-х годов, когда появились гигиенические средства с непромокаемым слоем и липкой полоской. Еще позже придумали «крылышки».Первые тампоны без аппликаторов появились в продаже в Америке в конце 20-х годов прошлого века, а в 1936 году запатентовали знаменитый Tampax, который во всем был похож на нынешний, только аппликатор у него был не пластиковый, а из прессованной бумаги.Таким образом, прокладки и тампоны — это достаточно старые изобретения. А их массовая продажа в СССР началась в Перестройку (напомним, это конец 80-х — начало 90-х). То есть, через 60 с лишним лет после появления первых прокладок и более чем через 40 лет после изобретения удобных тампонов с аппликатором. Протечка отстирается, а комплексы останутся: колонка о менструацииДореволюционные средства гигиеныПомните, в начале статьи мы упоминали о пра-прабабушкиных средствах? Давайте поговорим о них! О том, что с месячными и гигиеной было до революции.Знаете, какое еще популярное мнение гуляет по Сети? Что в старину женщинам не нужны были никакие средства гигиены, потому что у них практически не было месячных: мол, выдавали замуж после пары первых менструаций, а потом рожали, а потом кормили… Не было месячных, и все тут.Однако, средний возраст замужества на рубеже XIX и XX веков составлял в России 21 год — как-то это мало похоже на ранний брак, как его представляют отрицатели месячных. А еще были вдовы, солдатки, монахини. И все они, представляете, менструировали. Конечно у них были гигиенические средства: в основном, старые мягкие застиранные тряпки, которые крепились между ног с помощью пояса. Потерянные тампоны и запрет на плавание: 10 мифов о месячныхСоветские прокладки и их составИ наступление прекрасной советской эпохи принесло всем менструирующим персонам… Примерно ничего. В СССР до самого конца 80-х пользовались чуть-чуть модернизированными вариантами дореволюционных средств.ВатаИспользовалась, как «начинка» для самодельных прокладок. Одной упаковки ваты не хватило бы на менструацию ни при каких условиях — уходило от трех до пяти.Марля или бинтПрименялась, как верхний слой самодельной прокладки. Стиралась после использования, а вату просто выбрасывали.ТряпкиВату и марлю надо было покупать: иногда не было денег, иногда — марли и ваты. Но у всех было старое постельное белье и полотенца, поэтому в качестве верхнего слоя для прокладок использовали ткань. А иногда тряпка была просто без ваты. И, да, их тоже стирали.Гигиенический поясТут было две основных модели: своеобразные резиновые трусы и пояс на пуговицах с клеенчатой ластовицей. Вторую модель даже не удалось найти сфотографированной — только рисунки. Представьте, какая это была редкость!Клеенка или полиэтиленДля защиты от протекания при отсутствии резиновых трусов использовали кусочки полиэтилена или клеенки, которые помещали между прокладкой и бельем. Эти лоскутки тоже не выбрасывали, а мыли и хранили до следующих месячных.БулавкаЗачем женщине булавка в районе лобка? Чтобы прикрепить прокладку к трусам! Пояса были редкостью, да и не у всех были деньги, чтобы их купить. Так что прикрепляли на булавочку, но только с одной стороны — спереди, потому что булавка, прикрепленная на попу, могла расстегнуться при усаживании на стул.Советские гинекологи против тампоновЗаводских тампонов в СССР не было до конца 80-х, а самодельные запрещали изготавливать врачи. Они справедливо подозревали, что введение во влагалище самостоятельно сделанного из обычной ваты тампона ничем хорошим не закончится.Как изготавливали советскую домашнюю прокладкуСоветы по этому прикладному рукоделию можно было найти в любой книге для школьниц. Итак: берем квадратный метр марли и складываем его вдвое, кладем на него с края большой кусок ваты, подгибаем сверху, подгибаем снизу, закатываем, как шаурму (только не придаем цилиндрическую форму). Готово!Техника на грани фантастики! По желанию можете добавить непромокаемый слой и прикрепить булавкой.Первые настоящие прокладки в СССРВ Советском Союзе начали делать прокладки в 80-х. Их продавали под названием «гигиенические средства» или «гигиенические пакеты». И они были очень большой редкостью. До конца 80-х советских тампонов не существовало вовсе. В начале 90-х они появились: например, «Люкс», «Элегия», «Гарант», «Диана», «Гжета». Не табу: как говорить с детьми о менструацииЗатем в 90-е годы в Россию пришли западные марки гигиенических средств, которые стали популярными отнюдь не сразу — многие продолжали по старинке пользоваться самоделками, чуть ли не до 2000-х. Но постепенное улучшение качества жизни, реклама и объективное удобство одноразовых гигиенических средств перебороли привычку российских женщин пользоваться тряпочками.Удобно ли было пользоваться самодельной прокладкой?Нет, конечно. Булавка. Резиновые трусы. Марля, которая натирает. Необходимость все это стирать и прятать. Ужас же! Но, слово очевидцу.Зоя, 33 года: Я не про СССР расскажу, а про самодельные прокладки, потому что мне довелось ими пользоваться, и это было ужасно. У меня начались менструации в 11 лет. Это был 1999 год, по-моему.Прокладок вокруг было сколько угодно, только денег на них не было, потому что мы жили в деревне и родителям то задерживали зарплату, то выдавали ее комбикормом для свиней. А комбикорм на прокладки не обменяешь.Мама старалась мне покупать их, но, частенько на это просто не было средств. Кризис на тот момент почти уже миновал, но глубинка еще некоторое время пыталась встать на ноги.В общем, когда не было прокладок, я лезла в шкаф, брала старый пододеяльник и рвала его на тряпочки. Эти тряпки я подкладывала в трусы. Ваты тоже было мало, поэтому я просто их складывала ткань в несколько раз и надеялась на лучшее. Булавкой я что-то закреплять боялась — а вдруг воткнется?И мелкими-мелкими шагами, как японская гейша, я семенила в школу, сжимая между ног этого самодельного «коня». В школе, конечно, приходилось сидеть почти все время. На физкультуре, понятное дело, было не позаниматься. Приходилось идти к школьной медсестре, просить освобождение и показывать ей прокладку. «Я стояла в школьном туалете с красным пятном на трусах и не знала, что делать». Как подготовить девочку к первой менструацииЭто было унизительно, не только потому, что у меня месячные (в конце концов, у нее тоже!), а еще и потому, что у меня не было нормальных прокладок и были какие-то розовые бабкины панталоны именно для менструаций.Вся эта нелепая конструкция подтекала, натирала, не держалась и воняла — мерзкое комбо, как по мне. Приходилось носить с собой запасные тряпки и полиэтиленовый пакет, чтобы менять свои «прокладки».Вот стирать их у меня просто не было никакого желания — я жгла их в печке. Так что этот ужас был хотя бы одноразовым.Почему СССР не производил прокладки до 80-х годов?Если попытаться погуглить этот вопрос, можно найти статьи по морскому праву, материалы об нефтедобыче и металлургии, множество материалов о том, что в СССР прокладок не было — и ни одного ответа. Почему их не было?Прокладки — это целлюлоза. Целлюлоза — это леса. Леса занимали половину страны. И все равно средств женской гигиены не было. Как так-то? Возможно, так получилось потому, что с целлюлозно-бумажной промышленностью в СССР все обстояло не слишком радостно.Вспомните: книги в доме были признаком достатка, все сдавали макулатуру, была даже серия книг, которые выдавали тем, кто сдал много старой бумаги в переработку. И при таких условиях тратить драгоценную целлюлозу на женские нужды? На это просто не могли пойти.Была еще Узбекская ССР с хлопком, из которого делали вату. И ваты было относительно много (особенно, в сравнении с целлюлозой). Впрочем, делать прокладки из ваты в промышленных масштабах тоже не стали, оставив все эти заботы на откуп лично советским женщинам. Так наши мамы и бабушки пользовались подручными средствами вплоть до 90-х, а некоторые, как мы видим из примера выше — и до 2000-х.Так что советский опыт изготовления прокладок поучителен, но суров и те, кто его пережил, не очень хотят возвращаться к тряпочкам, вате и марле.К счастью, сейчас существуют современные многоразовые гигиенические средства, которыми можно заменить прокладки и тампоны (вот тут у нас есть разбор на эту тему).Еще почитать по теме:«И вы стираете какашки прямо в машине? Там же, где и свою одежду?!»: три заблуждения о многоразовых подгузникахМенструальные трусы, чаши и тканевые прокладки: чем заменить привычные средства гигиеныЛичный опыт: как сэкономить на подгузниках [data-stk-css="stkdAAZ2"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-image: url('https://chips-journal.ru/files/setka/2021-07-12/60eee59a5c057.gif'); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat; border-radius: 10px; background-size: cover } [data-stk-css="stkUvvVh"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-color: #f4f6f7; border-radius: 20px } [data-stk-css="stkUIfHh"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { margin-top: 12px; margin-bottom: 7px; margin-right: 27px; margin-left: 27px; color: #c0c0c0 } [data-stk-css="stk79GWH"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 20px 20px 0 0; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stknM_cB"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkFXlES"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px }