Раскрыты последствия отключения России от интернета

Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов считает, что Россию не будут отключать от интернета. По его словам, в случае отключения интернета перестанут работать многие сервисы, в том числе системообразующие, например, банковские или социальные.

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Также могут возникнуть проблемы со специализированными библиотеками с элементами кода необходимыми для работы программ на персональных гаджетах или интернет-энциклопедиями.

Однако предпосылок для развития такой ситуации нет.

"Но даже если отдельные партнеры или страны в силу каких-либо причин ограничат доступ России к своей инфраструктуре, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и иные государства", — заверил специалист "Прайм".

Ранее в Минцифры заявили, что отключение "Ростелекома" и "Мегафона" от расположенной в Великобритании точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость интернета в России.