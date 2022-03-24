В РФ задумали обязать зарубежные сервисы платить за трафик

В правительстве России задумали обязать зарубежные интернет-сервисы платить за трафик в пользу российских операторов связи. Об этом в четверг, 24 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень предложений операторов связи по мерам поддержки отрасли, направленных в аппарат кабмина.

В частности, Минцифры предлагает ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний». Для этого требуется подготовить специальный закон. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию сообщили, что по данной мере «ведется работа».

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Инициатива о введении платежа за трафик для иностранных IT-компаний в пользу российских операторов связи ранее уже предлагалась и входила в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в России. Речь шла, в первую очередь, о трафике Google, Amazon, Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Apple, Microsoft. Собеседник издания в одном из крупных сотовых операторов отмечает, что «сегодня идея выглядит не столь актуальной, так как международные интернет-компании уходят из России».

Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев рассказал, что сегодня значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковую систему, а также мессенджер WhatsApp. По его мнению, «вероятно, следует рассмотреть возможность взимания разумной платы», которую можно направить на расширение емкости и пропускной способности сетей.

В свою очередь, глава Института исследований интернета Карен Казарян усомнился в том, что идея реализуется и будет поддержана правительством, поскольку она требует внесения поправок в закон «О связи». «На фоне ухода значительной части стриминговых сервисов из России инициатива избыточна»,— считает он. Если такую меру введут, добавляет он, «граждане останутся и без сервисов Google, которые пока доступны в стране».