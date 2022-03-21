Мизулина прокомментировала запрет деятельности Meta в РФ

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала телеканалу Москва 24 запрет деятельности Meta в России (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По словам Мизулиной, для граждан не предусмотрена ответственность за использование соцсетей компании. "Судебное решение никаким образом не распространяется на использование социальных сетей Instagram и Facebook, то есть основных площадок, которые принадлежат компании Meta. Также судебное решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, поэтому обычным пользователям ничего не грозит. Если они хотят продолжать пользоваться этими площадками, которые уже заблокированы на территории России, даже с использованием различных анонимайзеров, то они могут это делать, никакой ответственности для них, для простых людей, в данном случае не будет", – подчеркнула эксперт. По ее словам, не ожидает ответственность и тех граждан, что закупали у компаний рекламу. При этом Мизулина напомнила, что почти две недели назад компания Meta ограничила рекламу на территории России. Людям, не сумевшим в результате этих ограничений реализовать свои рекламные компании, стоит потребовать возместить денежные средства в полном объеме. "Если этого не произойдет, то мы призываем взыскивать эти деньги уже в судебном порядке. У Instagram и Facebook есть юридические лица на налоговом учете на территории нашей страны, есть процедуры по взысканию средств с этих компаний. Поэтому в обычном порядке нужно обращаться сначала в сами компании, либо в судебные инстанции", – подчеркнула директор Лиги безопасного интернета. Мизулина полагает, что последствия ожидают компанию Meta не только в России. "Такое судебное решение – прецедент в мировой практике. Не исключаю, что другие страны или пользователи из других стран тоже обратятся с исками в адрес компании Meta, либо площадок Instagram и Facebook, в связи с разжиганием межнациональной розни", – полагает эксперт. При этом Meta в праве оспорить вынесенное в отношении нее решение. "Гипотетическая возможность того, что решение отменят присутствует. Но я, честно говоря, не верю в это, потому что компания долгие годы к этому шла, практически "нарывалась" на то, чтобы ее деятельность на территории России была прекращена в полном объеме. Системно в течение нескольких лет они провоцировали наши органы власти, правоохранительные органы, да и вообще российских пользователей. Не только частных лиц, но и средства массовой информации, вводя разные ограничения, распространяя различную запрещенную информацию. Ну а на последнем этапе мы видим, что компания дошла до грани, когда прямые угрозы, прямые призывы к убийству российских граждан, в том числе российских детей, распространяются на площадках Instagram и Facebook. Эта ситуация крайне опасна для жизни и здоровья наших пользователей сети интернет, поэтому ничего удивительного в том судебном решении, которое сегодня принято, нет", – заключила Мизулина. Для сохранения информации, которая была размещена в Instagram и Facebook, директор Лиги безопасного интернета посоветовала сделать запрос в компанию. В течение 24 часов пользователю должны прислать весь архив соцсетей, включая фотографии и переписки. Таким образом данные можно перенести на другие платформы или просто сохранить для личного использования. В начале марта в Meta временно разрешили размещать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. В ответ на это Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. 21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории РФ. При этом запрет не распространяется на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp, поскольку он не связан с распространением информации в публичном пространстве. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя признание компании Meta экстремистской, отметил, что судебное решение может быть отменено, если корпорация официально признает нарушения и исправит их.