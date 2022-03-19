Дуров объяснил блокировку Telegram в Бразилии

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил блокировку мессенджера в Бразилии, заявив, что это связано с проблемой пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом южно-американской страны. Об этом сообщает РБК.

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«В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа», — сообщил Дуров.

По его словам, в конце февраля компания выполнила решение суда по поводу удаления незаконного в Бразилии контента, которое было вынесено ранее, и в ответ предложила в будущем отправлять запросы на специальный адрес электронной почты. «К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян, потому что Суд использовал старый адрес электронной почты», — пояснил основатель компании. В результате Telegram пропустил решение суда в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление.

Также Дуров попросил суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней, чтобы позволить Telegram исправить ситуацию.