В стране вырос спрос на отечественный софт

В России на фоне санкций вырос спрос на отечественный софт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

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По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, уход иностранных компаний стал мощным толчком для начатого несколько лет назад процесса импортозамещения. Он отметил, что с момента введения антироссийских санкций спрос на отечественный софт стал выше в три раза, а местами увеличился шестикратно.

Лашин отметил, для каждой зарубежной программы можно подобрать аналоги. Он подчеркнул, что заменить OS Windows могут ALT Linux, Astra Linux, РЕД ОС, РОСА. В сегменте баз данных эксперт выделяет PostgresPro и «Ред Базу данных», а в части ERP-решений — 1С и «Галактика». Также он отметил, что аналогами AutoCAD являются российские разработки «КОМПАС-ГРАФИК» и NanoCAD.

Однако в компании Smart Engines уверены, что заменить Oracle, Microsoft и SAP будет тяжело, особенно в тех областях, где российских разработок нет или они носят калейдоскопический характер. «Такой процесс всегда проходит болезненно: это сравнимо со сносом старого дома и строительством на его месте нового», — отметили в компании.