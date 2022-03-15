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1 час назад

В Госдуме заявили, что в России продолжат блокировать VPN-сервисы

ТАССТАССиещё 7

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов на территории России.

В России продолжат блокировать VPN-сервисы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметил во вторник депутат на странице канала "Дума ТВ" в социальной сети "Вконтакте", в настоящее время российские пользователи Instagram "так или иначе используют VPN" - систему обхода маршрутизации в интернете.

"Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведет - VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется", - подчеркнул Хинштейн.

Он напомнил, что в настоящее время около 20 популярных в РФ VPN-сервисов уже заблокированы.

"Они будут блокироваться и дальше", - заверил парламентарий.

В полночь 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории России в связи с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 марта.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил ТАСС, что спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта вырос в 13,7 раза в сравнении с предыдущей неделей. Причиной стала блокировка социальных сетей и ограничения для российских пользователей после начала спецоперации на Украине.

Интернет,Наука и техника,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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