В России продолжат блокировать VPN-сервисы

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов на территории России.

Как отметил во вторник депутат на странице канала "Дума ТВ" в социальной сети "Вконтакте", в настоящее время российские пользователи Instagram "так или иначе используют VPN" - систему обхода маршрутизации в интернете.

"Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведет - VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется", - подчеркнул Хинштейн.

Он напомнил, что в настоящее время около 20 популярных в РФ VPN-сервисов уже заблокированы.

"Они будут блокироваться и дальше", - заверил парламентарий.

В полночь 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории России в связи с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 марта.