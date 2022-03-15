Экс-глава Nintendo раскритиковал метавселенную Цукерберга

Бывший глава американского подразделения Nintendo Реджи Фис-Эме в интервью изданию Bloomberg заявил, что не верит в успех концепции метавселенной от компании Meta. По словам бывшего топ-менеджера, Meta, будучи покупателем технологий, а не их разработчиком, не имеет полного представления о потенциале AR и VR и делает на них неоправданно большую ставку.
Фис-Эме убежден, что текущие воплощения AR и VR не подходят для взаимодействия с виртуальным пространством в той мере, каким его представляет Meta.
«Я попробовал практически каждое устройство VR и не думаю, что эта технология готова к использованию в режиме «прайм-тайм». Я не говорю, что люди не будут пользоваться этими аксессуарами чаще и больше, но я не уверен, что люди начнут тратить на них все время или даже то время, которые они готовы выделить на развлечения», – сказал экс-глава Nintendo.
Фис-Эме считает, что на сегодня самой удачной реализацией технологии, которая совмещает опыт реального и виртуальных миров, является игра Pokemon Go и ей подобные. Гость Bloomberg заявил, что метавселенные должны развиваться именно в этом направлении, а не в том, которое предлагает Meta.