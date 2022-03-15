Экс-глава Nintendo раскритиковал метавселенную Цукерберга

«Я попробовал практически каждое устройство VR и не думаю, что эта технология готова к использованию в режиме «прайм-тайм». Я не говорю, что люди не будут пользоваться этими аксессуарами чаще и больше, но я не уверен, что люди начнут тратить на них все время или даже то время, которые они готовы выделить на развлечения», – сказал экс-глава Nintendo.