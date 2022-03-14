«ВКонтакте» поможет пользователям перенести фото и видео из Instagram

Социальная сеть «ВКонтакте» поможет своим пользователям перенести фотографии и видеозаписи из Instagram, заблокированного в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

«ВКонтакте» запустила специальное приложение, позволяющее перенести все фото и видео из Instagram в несколько кликов. Чтобы сделать это, необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом, но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.

Также в приложении есть инструкция, как скачать архив из Instagram. С его помощью можно сохранять во «ВКонтакте» в том числе видео (в раздел «Видео») и короткие вертикальные видео Reels (в раздел «Клипы»). Все перенесенные материалы будут приватны.