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48 минут назад

«ВКонтакте» запустила приложение для спасения фото и видео из Instagram

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Соцсеть «ВКонтакте» выпустила для своих пользователей специальное приложение для переноса контента из заблокированного в России Instagram.

«ВКонтакте» поможет спасти фото и видео из Instagram
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Помогаем не потерять важные сердцу фотографии и видео из Instagram, ведь теперь из можно сохранить "ВКонтакте"», - говорится в сообщении службы поддержки.

Соцсеть предлагает скачать новое приложение, которое позволяет с помощью введения имени или ссылки на аккаунт в Instagram переместить все фото с комментариями в закрытый альбом «ВКонтакте»

По требованию Генпрокуратуры РФ, доступ к Instagram в России ограничен с 14 марта. Кроме того, эта соцсеть официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Ранее компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских граждан и военных.

Интернет,Наука и техника,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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