Пользователь Reddit показал загадочное светящееся кольцо на небе

Пользователь Reddit поделился снимком с загадочным светящимся кольцом в небе и озадачил других юзеров в сети. В комментариях под постом они стали гадать, как образовался этот таинственный круг.

Фото: mildlyinteresting / Reddit mildlyinteresting / Reddit

«Этот круг появился в вечернем небе над Пекином в Китае», — подписал снимок пользователь платформы.

На фотографии, снятой автором поста, запечатлено небо в темное время суток. В середине снимка на небе виднеется яркое светящееся кольцо.

Многие предположили, что световой отпечаток на небо наложил проектор с репетиции церемонии закрытия Паралимпийский игр в Китае. Юзеры отметили, что там часто проводят крупные мероприятия с использованием яркого освещения.

«В Пекине, если вы посмотрели вверх и увидели какое-то странное свечение, то это скорее всего свечение со стадиона "Птичье гнездо". Довольно часто там проводятся масштабные мероприятия», — отметил один из комментаторов.

Однако с таким предположением согласились не все юзеры, некоторые из них выдвинули свои версии того, откуда на небе взялось кольцо.

«Ничего страшного, наверное, просто инопланетяне или что-то в этом роде», — пошутил один из комментаторов.

Многие также с иронией отметили, что не удивились бы, если светящийся круг оказался бы неопознанным летающим объектом (НЛО).