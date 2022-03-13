В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
47 минут назад

Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры

МослентаМослентаиещё 3

Самыми безопасными мессенджерами на сегодняшний день являются FireChat, Bridgefy и Serval Mesh. В них сеть обмена сообщениями строится напрямую от устройства к устройству, пояснил директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Фото: camilo jimenez / Unsplashcamilo jimenez / Unsplash

Особенностью указанных мессенджеров можно назвать обмен сообщений с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi. Пользователи могут не подключаться к интернету и не использовать другие телекоммуникационные сервисы оператора, пояснил эксперт. Передавая сообщения напрямую, сеть обмена строится из аналогичных устройств с установленным ПО. Таким образом информация не утекает в сеть. Однако Иванов предупредил, что данные в указанных мессенджерах можно передавать в радиусе не более 70-100 метров.

Специалист назвал россиянам и другие безопасные способы обмениваться данными.

«Во-вторых, это корпоративные мессенджеры, которые дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой. И в-третьих, как ни удивительно, это наименее популярные и востребованные мессенджеры, с маленькой аудиторией: злоумышленникам нет большого смысла взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек», — перечислил их Иванов.

Ранее россиянам рассказали о новом способе мошенничества через популярный мессенджер Telegram.

Последние новости
Интернет,Наука и техника,Сергей Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители