Дуров иронично прокомментировал блокировку Instagram в России

Российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров иронично прокомментировал блокировку социальной сети Instagram. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в Instagram.

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«Стоит ли мне постить здесь почаще?», — написал он перед окончательной блокировкой соцсети.

Ранее глава Instagram Адам Моззери подтвердил, что платформа будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта.

В пятницу, 11 марта, компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.