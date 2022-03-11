Facebook разрешит призывать к насилию в отношении россиян только на Украине

Новая политика Facebook и Instagram, временно снимающая запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, будет действовать только на территории Украины . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Meta, владеющей этими социальными сетями.

В корпорации пояснили, что данное решение позволит местным пользователям "высказывать гнев" в адрес российских войск. При этом в компании подчеркнули, что в Facebook и Instagram "не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян".

Ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун заявил, что снятие запрета будет действовать на призывы к насилию в отношении российских военных, но не против гражданского населения России. Роскомнадзор потребовал от корпорации Meta объяснений, а Генпрокуратура РФ попросила признать компанию экстремистской организацией. В Следственный комитет РФ были направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании из-за "наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей о пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении вражды и ненависти с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Позднее Роскомнадзор принял решение ограничить на территории России доступ к социальной сети Instagram, которое должно вступить в силу 14 марта. Доступ к Facebook был заблокирован Роскомнадзором 4 марта.