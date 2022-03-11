В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
14 часов назад

Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram

ТАССТАСС

Роскомнадзор решил ограничить доступ к социальной сети Instagram в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram
Фото: Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOMJirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен", - сообщили в Роскомнадзоре.

Как отметили в ведомстве, в социальной сети распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма") и ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия") Генеральной прокуратурой в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В Генпрокуратуре сообщили, что, согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна от 11 марта, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Интернет,Следственный комитет,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители