Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram

Роскомнадзор решил ограничить доступ к социальной сети Instagram в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Фото: Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен", - сообщили в Роскомнадзоре.

Как отметили в ведомстве, в социальной сети распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма") и ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия") Генеральной прокуратурой в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.