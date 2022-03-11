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1 час назад

Хинштейн призвал заблокировать Instagram в случае подтверждения Meta призывов к насилию

ТАССТАСС

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что социальную сеть Instagram следует заблокировать на территории РФ, если компания Meta подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных.

"Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария - это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жесткие меры. Мое мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook", - сказал он ТАСС.

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