"Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария - это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жесткие меры. Мое мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook", - сказал он ТАСС.