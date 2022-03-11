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16 часов назад

Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией

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Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Генпрокуратура попросила признать Meta экстремистской организацией
Фото: ReutersReuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что в суд направлено заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Генпрокуратура также просит запретить деятельность компании на территории России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к генпрокурору и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta в связи с разрешением публиковать в Instagram и Facebook призывы к насилию против российских военных.

До этого пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Интернет,Наука и техника,Вячеслав Володин,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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