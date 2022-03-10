Число просмотров видео в сети «ВКонтакте» выросло на 40 процентов

Число просмотров видео в сети выросло на 40 процентов, а число загрузок коротких видео в разделе «Клипы» — в два раза. Аудитория социальной сети увеличилась на 300 тысяч пользователей за последние две недели, и в компании прогнозируют ее дальнейший рост. Число ежедневных регистраций и добавлений в друзья возросло на 20 процентов, а звонков — на 12 процентов.