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1 час назад

Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении россиян

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Американская компания Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.

Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, ожидается, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Агентство ссылается на внутреннюю рассылку компании. Отмечается, что изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано со спецоперацией России на Украине.

О том, что Facebook заблокировали в России, сообщалось 4 марта. Такая мера была принята Роскомнадзором в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Уточнялось, что с октября 2020 года было зафиксировано 25 подобных случаев, в частности, блокировка коснулась аккаунтов каналов «Звезда» и RT, агентств РИА Новости и Sputnik, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.Ru».

В тот же день стало известно об ограничении доступа к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.

Интернет,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Роскомнадзор,
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