YouTube отключил все функции монетизации на территории РФ

Видеохостинг YouTube закрыл доступ ко всем функциям, связанным с монетизацией, для пользователей из России. Об этом представители сервиса сообщили в рассылке контент-мейкерам.

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Новые ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперчата и суперстикеров. Представители сервиса заявили, что будут делиться новостям о монетизации в России «по мере развития ситуации».