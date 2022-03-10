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58 минут назад

YouTube отключил все функции монетизации на территории России

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Видеохостинг YouTube закрыл доступ ко всем функциям, связанным с монетизацией, для пользователей из России. Об этом представители сервиса сообщили в рассылке контент-мейкерам.

YouTube отключил все функции монетизации на территории РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперчата и суперстикеров. Представители сервиса заявили, что будут делиться новостям о монетизации в России «по мере развития ситуации».

Ранее компания Google приостановила показ рекламы на территории России во всех своих сервисах, включая YouTube. Это решение было принято на фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины.

Интернет,Наука и техника,Google,
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