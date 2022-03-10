Google ограничил работу магазина приложений Google Play в РФ

Сегодня Google сообщил разработчикам Android, что пользователи Play Store в России больше не смогут покупать приложения, игры, IAP и подписки.

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Компания называет «сбой платежной системы» причиной «приостановки» выставления счетов в Google Play «в ближайшие дни». Это связано с тем, что Россия попала под санкции нескольких стран

Помимо покупок в приложении, вы больше не сможете совершать платежи по подписке или покупки в приложении «цифровых товаров с помощью Google Play в России».

Однако бесплатные приложения по-прежнему будут доступны для загрузки вместе со всеми предыдущими покупками. Других изменений в доступности Google Play Store в России нет, при этом разработчики по-прежнему могут публиковать и обновлять приложения.

Подписки будут действовать до конца текущего расчетного периода, но впоследствии будут отменены из-за отсутствия оплаты. В качестве обходного пути Google предлагает отложить продление действия пользователя, что возможно на срок до одного года.

Другая предлагаемая возможность — сделать приложения бесплатными или убрать платную подписку «во время этой паузы». Такой функционал доступен для приложений, которые предоставляют «критическую услугу пользователям для обеспечения безопасности доступа к информации».