Instagram в России захотели замедлить

Совсем недавно в России заблокировали Facebook и Twitter, а уже сейчас появились мысли о замедлении Instagram. Об этом рассказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина.

По словам главы организации, она выдвинула такое предложение из-за наличия огромного числа недостоверной информации и призывов к незаконным акциям на платформе.

Реклама с фейками и дезинформацией, с призывами к незаконным акциям, экстремистские высказывания, которые рекламировались очень активно, распространялись и на платформе Instagram. И продолжают эти рекламные объявления распространяться. В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации. Екатерина Мизулина