Роскомнадзор пригрозил заблокировать Википедию

Роскомнадзор уведомил Википедию о возможной блокировке. Причиной данного решения может стать статья «Вторжение России на Украину» (2022). Об этом сообщили в Twitter «Русской Википедии», а также подтвердил в беседе с РБК исполнительный директор НКП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

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В уведомлении сказано, что материал содержит в себе информацию о «многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ и гражданского населения Украины, в том числе детях». Также там указывается о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках РФ в связи с санкциями».

Пока претензии не очень понятны. Возможно, что прокуроры смотрели какую-то более старую версию статьи, — отметил Козловский.

Он рассказал, что статья пишется одновременно «огромным количеством человек», при этом пользователи «с разными взглядами на происходящее» следят за достоверностью и сохранением нейтральности изложения материала.

Все сомнительные, непроверенные, противоречивые утверждения из статьи оперативно убираются. Аналогично из статьи убираются эмоциональные оценки, некорректные или двусмысленные фразы, — объяснил представитель энциклопедии.