В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 91.75EUR 102.91
Войти в почту
27 февраля

Стало известно о рассылке ложных сообщений от имени РИА Новости в Facebook

Lenta.ru

В соцсети Facebook начали распространяться ложные сообщения от имени РИА Новости. Об этом стало известно в воскресенье, 27 февраля, из сообщения пресс-службы медиагруппы МИА «Россия сегодня», говорится на сайте агентства.

Стало известно о рассылке ложных сообщений от имени РИА Новости в Facebook
Фото: ReutersReuters

Там уточнили, что речь идет о рассылке сообщений с призывами против спецоперации России по защите Донбасса. В действительности медиагруппа не имеет к ним никакого отношения, заверили в МИА «Россия сегодня».

«Мы считаем недопустимым как незаконное использование бренда РИА Новости, так и попустительство таким действиям со стороны администрации соцсети. Наши юристы изучают возможность правовых шагов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ранее в Facebook уже появлялись аналогичные призывы от лица якобы других российских СМИ. В частности, с этим столкнулся телеканал «Россия 24».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, уточнив, что Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Интернет,Соцсети,Владимир Путин,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители