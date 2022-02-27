Стало известно о рассылке ложных сообщений от имени РИА Новости в Facebook

В соцсети Facebook начали распространяться ложные сообщения от имени РИА Новости. Об этом стало известно в воскресенье, 27 февраля, из сообщения пресс-службы медиагруппы МИА «Россия сегодня», говорится на сайте агентства.

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Там уточнили, что речь идет о рассылке сообщений с призывами против спецоперации России по защите Донбасса. В действительности медиагруппа не имеет к ним никакого отношения, заверили в МИА «Россия сегодня».

«Мы считаем недопустимым как незаконное использование бренда РИА Новости, так и попустительство таким действиям со стороны администрации соцсети. Наши юристы изучают возможность правовых шагов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ранее в Facebook уже появлялись аналогичные призывы от лица якобы других российских СМИ. В частности, с этим столкнулся телеканал «Россия 24».