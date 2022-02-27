Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак

Минцифры сталкивается с беспрецедентными по масштабам кибератаками, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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«Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. На 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — следует из сообщения.

Как отмечает ведомство, пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. Утверждается, что вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены и недоступны для хакеров.

Ранее стало известно о том, что хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России. Злоумышленники взяли на себя ответственность за атаку на российский канал RT.

Кроме того, спецслужбы США предлагают президенту страны Джо Байдену варианты проведения «масштабной кибератаки» против России. В частности, они включают нарушение интернет-соединения по всей РФ, отключение электроэнергии, вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры.