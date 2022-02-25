Назван способ полной очистки Windows

Специалисты назвали правильный способ удаления файлов из Windows. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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По словам журналистов, удаление документов с компьютера на Windows и перенос их в «Корзину» не всегда гарантирует полное стирание данных. Об этом могут не знать пользователи, которые продают свои устройства и перед этим вручную стирают файлы. Однако если документы оказались удалены не до конца, они обычно могут попасть в руки третьих лиц.

В Microsoft объяснили, что если у пользователя подключены сервисы сохранения данных в облако, то при очистке ПК и дальнейшей синхронизации документы могут загрузиться в память компьютера обратно.

«Эта проблема может возникнуть при попытке ручного сброса, инициированного в Windows, или удаленного сброса», — рассказали специалисты.

Для полной и безопасной очистки личных данных необходимо перед стиранием отключить на устройстве синхронизацию с сервисами.

«Эту проблему можно предотвратить, выйдя или отключив OneDrive перед сбросом устройства Windows», — отметили инженеры Microsoft, приведя в пример собственный облачный сервис.

Также файлы можно стереть, использую функцию «Контроль памяти» в приложении «Настройки».