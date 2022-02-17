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1 час назад

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Газета.Ruиещё 4

Пользователи Twitter нескольких стран пожаловались на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным сайта, жалобы на сбои начали поступать в 18.11 мск и к 19.31 достигли пика.

Неполадки наблюдались не только в России, но и в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии. Большая часть пользователей - 89% - сообщили об ошибках в работе веб-сайта, другие - в работе приложения и при подключении сервера.

В прошлом году на фоне массовых сбоев Facebook и Instagram соцсеть Twitter стала приветствовать "буквально всех". Аккаунт мессенджера WhatsApp, в котором также наблюдались сбои, поприветствовал Twitter в ответ. В комментарии пришел и создатель Twitter Джек Дорси, который поиронизировал, что WhatsApp "должен был быть зашифрованным".

Проблемы с Twitter наблюдались в основном на Западном побережье США. У большинства пользователей плохо работал сайт, также юзеры сообщали о проблемах в работе приложения и невозможности войти в учетную связь.

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