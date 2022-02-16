Клиенты СберПремьер могут назначать встречу с личным менеджером в СберБанк Онлайн

Сеть премиального обслуживания СберПремьер запустила новый сервис: теперь клиенты могут самостоятельно запланировать встречу с личным менеджером прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сделать это просто: в профиле нужно нажать на карточку менеджера, затем — на кнопку «Назначить встречу», выбрать удобную дату, время и тему беседы. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «На сегодняшний день около 500 тысяч жителей столицы обслуживаются в сегменте СберПремьер. Новый сервис позволит нашим клиентам управлять встречами со своим личным менеджером: переносить, отменять, планировать сразу несколько встреч. А ещё этот сервис синхронизируется с календарем в смартфоне». Василий Непша, руководитель СберПремьер: «Мы стараемся соответствовать ритму жизни наших клиентов и понимаем, что время сегодня — главный ресурс. Новый сервис как раз разработан с этим учётом: клиент теперь сам планирует визит за несколько секунд без звонка в банк, а сведения о встрече у него всегда под рукой». СберПремьер — самая широкая сеть премиального обслуживания в России, присутствующая в 227 городах с 630 офисами, обслуживающая более 2,2 млн. клиентов. СберПремьер предлагает услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточную выделенную линию поддержки. Для владельцев пакета услуг действуют особые привилегии: премиальные карты, доступ в бизнес-залы аэропортов, повышенные ставки по вкладам, а также страховые и медицинские решения для всей семьи. Клиенты СберПремьер имеют доступ к широкой линейке инвестиционных продуктов.