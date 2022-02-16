Власти Украины объявили о «первой мировой гибридной войне»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила мнение, что человечество сейчас переживает первую «мировую гибридную войну». По словам чиновницы, граждане становятся «живыми инструментами» для информационных атак и паникуют. Однако, как отметила украинский вице-премьер, «апокалиптические настроения» в соцсетях не соответствуют реальной ситуации на улицах.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было... И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах», — заявила Верещук в эфире программы «Права на власть» на телеканале «1+1» на YouTube.

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Рассуждая о том, что ситуация на улицах не такая, как описывается в Сети, вице-премьер в качеств примера упомянула самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. По заверению Верещук, жители ДНР и ЛНР спокойно живут и работают.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее призывал СМИ Запада не сеять панику среди населения, а граждан просил сохранять спокойствие. «Нельзя сказать, что война будет завтра или до конца февраля, или сказать, как это было в ноябре, — война будет до конца года», — заметил Зеленский. По его словам, военный конфликт не исключен, но в данном вопросе следует ставить многоточие, а не «одну точку и сказать, что да, она [война] будет».

«У нас что, ездят танки по улицам?» — задавался вопросом президент Украины. И сразу же давал отрицательный ответ. «Но ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — посетовал Зеленский.

Газета The Sun писала, что операция по вторжении России на Украину планируется 16 февраля утром (04:00 по мск, 03:00 по киевскому времени) В Кремле с иронией прокомментировали подобные сообщения от западных СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал жителям Украины, переживающим за ночное «вторжение» Москвы, «завести будильники», чтобы «самим убедиться» в нелепости такой информации о грядущей войне.

Президент США Джо Байден также ранее говорил, что Россия якобы назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на территорию Украины. В ответ Песков заметил, что к подобным заявлениям сложно серьезно относиться. Официальный представитель Кремля добавил, что глава государства Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны с Украиной.

26 января замглавы американского Госдепа Уэнди Шерман утверждала, что в США видят «все признаки», будто Россия вынашивает планы использовать военную силу против Украины. Шерман уточняла, что такой сценарий может случиться до середины февраля. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявляла, что российское «вторжение» может начаться с середины января до середины февраля.

При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что никаких планов «вторжения» на Украину у Москвы не имеется. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что истерика Белого дома «показательна как никогда». «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — отметила дипломат. Представитель российского внешнеполитического ведомства также считает, что излюбленные методы властей США — это «провокации, дезинформация и угрозы».

По словам Захаровой, «каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей». Дипломат также выразила мнение, что США и Британия выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее пояснял, что «если это зависит от Российской Федерации — войны не будет». Вместе с тем министр подчеркнул, что Москва не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными. По словам Лаврова, Россия против конфликтов, однако не позволит другим государствам нарушать ее права.

В Кремле и МИД РФ не раз заявляли, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку военных у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями. Это подталкивает Киев к авантюрам и грозит серьезными последствиями, полагают в Кремле.