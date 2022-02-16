Путин утвердил закон о штрафах для операторов связи за перевод денег нелегальным казино

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

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Как объяснял член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, закон устанавливает административную ответственность за нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи требования "не осуществлять прием платежей, а кредитной организацией - обязанности отказать в проведении операции по переводу денежных средств". Кроме того, добавлял сенатор, предусмотрена ответственность за "нарушение указанными лицами запрета на заключение договора либо за непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом".

Для должностных лиц штраф за совершение таких правонарушений составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.