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10 часов назад

В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Lenta.ru

В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Фото: ReutersReuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением на рынке видеохостингов, сообщается в четверг, 10 февраля, на сайте ведомства.

По данным ФАС, некоторые правила принадлежащего Google видеохостинга YouTube являются необъективными и непредсказуемыми. «Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках», — говорится в сообщении службы.

Изучив все обстоятельства, ведомство признало Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов YouTube. Отмечается, что размер штрафа для компании впоследствии будет определен в ходе административного расследования.

О том, что ФАС возбудила дело против Google, стало известно в апреле прошлого года. Поводом для возбуждения дела стало заявление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Организация обратилась в ФАС в декабре 2020 года.

В РОЦИТ отметили, что, исходя из формулировок в документах, регулирующих отношения YouTube и его пользователей, можно прийти к выводу, что они могут регулироваться законом любого государства. В то же время размещение и показ видео в России может регулироваться законодательством других государств, что является некорректным. Кроме того, Google может путем настроек алгоритмов для разделов «В тренде» и «Следующее» определять, какие конкретно видео будут просмотрены пользователем, заявили в ведомстве.

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