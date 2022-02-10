В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением на рынке видеохостингов, сообщается в четверг, 10 февраля, на сайте ведомства.

По данным ФАС, некоторые правила принадлежащего Google видеохостинга YouTube являются необъективными и непредсказуемыми. «Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках», — говорится в сообщении службы.

Изучив все обстоятельства, ведомство признало Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов YouTube. Отмечается, что размер штрафа для компании впоследствии будет определен в ходе административного расследования.

О том, что ФАС возбудила дело против Google, стало известно в апреле прошлого года. Поводом для возбуждения дела стало заявление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Организация обратилась в ФАС в декабре 2020 года.